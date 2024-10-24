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Всеукраїнський радіодиктант пройде вже завтра. Що про нього треба знати

Суспільство 09:14   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Всеукраїнський радіодиктант пройде вже завтра. Що про нього треба знати

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде завтра 25-й раз поспіль. Його початок запланований на 11.00.  

Найбільший мовний флешмоб проведуть традиційно до Дня української мови та писемності. Приєднатися до написання диктанту можуть і українці, і ті, хто лише розпочав вивчення мови, передає “Суспільне мовлення”.

“Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко. Радіодиктант називатиметься «Магія голосу». Читатиме його поет, нині військовий, Павло Вишебаба. Мета радіодиктанту — об’єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Він покликаний не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу, а написати Радіодиктант національної єдності – 2024 разом із тисячами людей по всьому світу. Суспільне Мовлення пропонує усі можливі формати для участі в Радіодиктанті: трансляції на радіо, телеканалі та диджитал-платформах”, – написали в “Суспільне мовлення”.

Щоб приєднатися до написання, можна включити:

“Українське радіо” або “Радіо Культура”;
– телеканал “Суспільне Культура”;
– YouTube-канал “Українського радіо”;
– Facebook-сторінки “Суспільного мовлення”.

Повний текст диктанту опублікують на сайті “Суспільне Культура” 28 жовтня об 11:00. Усі учасники можуть перевірити свої роботи самостійно. Однак, за бажанням, їх можна надіслати на перевірку фахівцям. Для цього є два варіанти, текст можна буде надіслати:

– паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель має бути не пізніше 27 жовтня);
– електронною поштою зі сканованим або сфотографованим текстом на адресу: rd@suspilne.media (до 11:00 28 жовтня).

Радіодиктант національної єдності вперше провели у 2000 році. З того часу до написання приєднуються люди різного віку та професії з усього світу. Проте вважається, що найактивніші учасники флешмобу – школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде завтра 25-й раз поспіль. Його початок запланований на 11.00.  ".