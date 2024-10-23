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Підземну школу та садок будують у Пісочинській громаді: коли завершать роботи

Суспільство 12:01   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підземну школу та садок будують у Пісочинській громаді: коли завершать роботи Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Захисну споруду на території ліцею у селищі Коротич Пісочинської громади планують добудувати до кінця року, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Площа об’єкта – понад 662 кв. Там зможуть навчатися 700 учнів.

“Роботи з будівництва даного укриття – на завершальному етапі. Передбачається, що його зможуть ввести в експлуатацію вже до кінця поточного року. Це дасть можливість з другого семестру розпочати офлайн-навчання або освітній процес у змішаній формі – рішення мають приймати батьки учнів та керівництво навчального закладу”, – сказав Синєгубов.

Також на базі одного з місцевих садків будують ще одну захисну споруду. Його площа – понад 1027 м. кв. Одночасно там зможуть навчатись понад 250 дітей. Роботи планують завершити у квітні наступного року, додав начальник ХОВА.

Відео: пресслужба ХОВА

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисну споруду на території ліцею у селищі Коротич Пісочинської громади планують добудувати до кінця року, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".