Яку допомогу отримають евакуйовані мешканці Куп’янського району – дані ХОВА

Загалом із небезпечних населених пунктів на Куп’янському та Борівському напрямку планують евакуювати ще близько девʼяти тисяч жителів, повідомили в ХОВА.

Про те, якою допомогою забезпечать людей, які виїхали з громад до безпечних регіонів країни, обговорили на засіданні Управління ООН з питань координації гуманітарних справ OCHA Ukraine. Питання про підтримку вимушених переселенців обговорили представники ХОВА з волонтерами та міжнародними благодійниками.

“Всі люди, які через збройну агресію ворога вимушено покидають свої домівки, потребують постійної гуманітарної допомоги, зокрема продуктових та гігієнічних наборів, грошової підтримки, юридичної підтримки та психологічного супроводу. Окреме важливе питання – належне облаштування місць компактного розташування евакуйованих осіб на території Харківської області з урахуванням потреб людей із маломобільних груп населення”, – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Також на зустрічі обговорили підготовку регіону до опалювального сезону. Зокрема, говорили про забезпечення громад Харківщини твердим паливом, утеплення будинків та забезпечення людей, які цього потребують, теплим одягом.