Яку допомогу отримають евакуйовані мешканці Куп’янського району – дані ХОВА
Загалом із небезпечних населених пунктів на Куп’янському та Борівському напрямку планують евакуювати ще близько девʼяти тисяч жителів, повідомили в ХОВА.
Про те, якою допомогою забезпечать людей, які виїхали з громад до безпечних регіонів країни, обговорили на засіданні Управління ООН з питань координації гуманітарних справ OCHA Ukraine. Питання про підтримку вимушених переселенців обговорили представники ХОВА з волонтерами та міжнародними благодійниками.
“Всі люди, які через збройну агресію ворога вимушено покидають свої домівки, потребують постійної гуманітарної допомоги, зокрема продуктових та гігієнічних наборів, грошової підтримки, юридичної підтримки та психологічного супроводу. Окреме важливе питання – належне облаштування місць компактного розташування евакуйованих осіб на території Харківської області з урахуванням потреб людей із маломобільних груп населення”, – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Також на зустрічі обговорили підготовку регіону до опалювального сезону. Зокрема, говорили про забезпечення громад Харківщини твердим паливом, утеплення будинків та забезпечення людей, які цього потребують, теплим одягом.
Читайте також: Дуже страшно. Повернулися – будинок горить»: жителі Ківшарівки про ситуацію у селищі
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Яку допомогу отримають евакуйовані мешканці Куп’янського району – дані ХОВА»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом із небезпечних населених пунктів на Куп’янському та Борівському напрямку планують евакуювати ще близько девʼяти тисяч жителів, повідомили в ХОВА. ".