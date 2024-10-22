“Повернулися – будинок горить”: жителі Ківшарівки про ситуацію у селищі
Жителі Харківщини, які евакуювалися з небезпечних населених пунктів, розповіли, що залишатися вдома наразі страшно. Немає комунікацій, складно навіть зателефонувати.
“У нас майже кожного дня були обстріли. У будинок бабусі був «приліт». Ми всі були вдома. Майно зруйноване, будинок згорів, ми всі поранені були, в мене вибухова травма, мінно-осколкові поранення. Дякую дуже нашим хлопцям у госпіталі, які надали допомогу, витягнули найбільший осколок. Дуже страшно. Коли ми повернулись із госпіталя – будинок горить. Дуже важко згадувати. Людям зараз дуже важко. Немає ні газу, ні світла, ні води, зв’язок ледве пробивається”, – розповіла мешканка селища Ківшарівка Лариса Заіка.
Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов нагадав, що в Куп’янському районі триває евакуація. За минулу добу змогли вивезти 214 людей.
“Куп’янський напрямок: 194 особи. Борівський напрямок: 20 осіб, з них 9 дітей. Загалом підлягають евакуації: Куп’янський напрямок: 9 тисяч 187 осіб (265 з лівого берега). Резервні місця для евакуйованих створено, виїзд безкоштовний. Борівський напрямок: 171 людина”, – написав Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов/Telegram
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини, які евакуювалися з небезпечних населених пунктів, розповіли, що залишатися вдома наразі страшно. Немає комунікацій, складно навіть зателефонувати. ".