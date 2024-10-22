«Очень страшно. Вернулись – дом горит»: жители Ковшаровки о ситуации в поселке
Жители Харьковщины, которые эвакуировались из опасных населенных пунктов, рассказали, что оставаться дома теперь страшно. Нет коммуникаций, сложно даже позвонить по телефону.
«У нас почти каждый день были обстрелы. В дом бабушки был «прилет». Мы все были дома. Имущество разрушено, дом сгорел, мы все ранены были, у меня взрывная травма, минно-осколочные ранения. Спасибо очень нашим ребятам в госпитале, которые оказали помощь, вытащили самый большой осколок. Очень страшно. Когда мы вернулись из госпиталя – дом горит. Очень тяжело вспоминать. Людям сейчас очень тяжело. Нет ни газа, ни света, ни воды, связь едва пробивается», – рассказала жительница Ковшаровки Лариса Заика.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов напомнил, что в Купянском районе продолжается эвакуация. За минувшие сутки смогли вывезти 214 людей.
«Купянское направление: 194 человека. Боровское направление: 20 человек, из них 9 детей. В общем, подлежат эвакуации: Купянское направление: 9 тысяч 187 человек (265 с левого берега). Резервные места для эвакуированных созданы, выезд бесплатный. Боровское направление: 171 человек», – написал Синегубов.
Видео: Олег Синегубов/Telegram
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: синегубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины, которые эвакуировались из опасных населенных пунктов, рассказали, что оставаться дома теперь страшно. Нет коммуникаций, сложно даже позвонить по телефону. ".