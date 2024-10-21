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Взрывы слышали в Харькове, россияне атаковали область КАБами

Происшествия 17:56   21.10.2024
Оксана Якушко
Взрывы слышали в Харькове, россияне атаковали область КАБами Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Харьковчане слышали взрывы.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об угрозе и призвал находиться в укрытиях.

«Харьков и район: будьте в укрытиях», — заявил Синегубов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 17:56;

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