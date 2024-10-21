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Вибухи чули у Харкові, росіяни атакували область КАБами

Події 17:56   21.10.2024
Оксана Якушко
Вибухи чули у Харкові, росіяни атакували область КАБами

Харків’яни чули вибухи.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загрозу та закликав перебувати у укриттях.

“Харків та район: будьте в укриттях”, – заявив Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 17:56;

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