Какую помощь получат эвакуированные жители Купянского района – данные ХОВА

Всего из опасных населенных пунктов на Купянском и Боровском направлении планируют эвакуировать еще около девяти тысяч жителей, сообщили в ХОВА.

О том, какой помощью обеспечат людей, которые выехали из громад в безопасные регионы страны, обсудили на заседании Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine. Вопросы о поддержке вынужденных переселенцев обсудили представители ХОВА совестно с волонтерами и международными благотворителями.

«Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в том числе продуктовых и гигиенических наборов, денежной поддержки, юридической поддержки и психологического сопровождения. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения», – сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Также на встрече обсудили и подготовку региона к отопительному сезону. В частности, говорили об обеспечении громад Харьковщины твердым топливом, утеплении домов и обеспечении нуждающихся людей теплой одеждой.