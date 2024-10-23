Какую помощь получат эвакуированные жители Купянского района – данные ХОВА
Всего из опасных населенных пунктов на Купянском и Боровском направлении планируют эвакуировать еще около девяти тысяч жителей, сообщили в ХОВА.
О том, какой помощью обеспечат людей, которые выехали из громад в безопасные регионы страны, обсудили на заседании Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine. Вопросы о поддержке вынужденных переселенцев обсудили представители ХОВА совестно с волонтерами и международными благотворителями.
«Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в том числе продуктовых и гигиенических наборов, денежной поддержки, юридической поддержки и психологического сопровождения. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения», – сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Также на встрече обсудили и подготовку региона к отопительному сезону. В частности, говорили об обеспечении громад Харьковщины твердым топливом, утеплении домов и обеспечении нуждающихся людей теплой одеждой.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего из опасных населенных пунктов на Купянском и Боровском направлении планируют эвакуировать еще около десяти тысяч жителей, сообщили в ХОВА. ".