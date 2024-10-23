Подземную школу и садик строят в Песочинской громаде: когда завершат работы
Защитное сооружение на территории лицея в поселке Коротич Песочинской громады планируют достроить до конца года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Площадь объекта – более 662 м. кв. Там смогут обучаться очно 700 учеников.
«Работы по строительству данного укрытия – на завершающем этапе. Предполагается, что его смогут ввести в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит со второго семестра начать офлайн-обучение или образовательный процесс в смешанной форме – решения должны принимать родители учащихся и руководство учебного заведения», – сказал Синегубов.
Также на базе одного из местных садиков строят еще одно защитное сооружение. Его площадь – более 1027 м. кв. Одновременно там смогут обучаться более 250 детей. Работы планируют завершить в апреле следующего года, добавил начальник ХОВА.
Видео: пресс-служба ХОВА
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: подземная школа, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 12:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитное сооружение на территории лицея в поселке Коротич Песочинской громады планируют достроить до конца года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".