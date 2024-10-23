Подземную школу и садик строят в Песочинской громаде: когда завершат работы

Защитное сооружение на территории лицея в поселке Коротич Песочинской громады планируют достроить до конца года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Площадь объекта – более 662 м. кв. Там смогут обучаться очно 700 учеников.

«Работы по строительству данного укрытия – на завершающем этапе. Предполагается, что его смогут ввести в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит со второго семестра начать офлайн-обучение или образовательный процесс в смешанной форме – решения должны принимать родители учащихся и руководство учебного заведения», – сказал Синегубов.

Также на базе одного из местных садиков строят еще одно защитное сооружение. Его площадь – более 1027 м. кв. Одновременно там смогут обучаться более 250 детей. Работы планируют завершить в апреле следующего года, добавил начальник ХОВА.

Видео: пресс-служба ХОВА