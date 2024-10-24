Всеукраинский радиодиктант пройдет уже завтра. Что о нем нужно знать

Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет завтра 25-ый раз подряд. Его начало запланировано на 11:00.

Наибольший языковой флешмоб проведут, традиционно, ко Дню украинского языка и письменности. Присоединиться к написанию диктанту могут и украинцы и те, кто только приступили к изучению языка, передает «Суспільне мовлення».

«Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 стала писательница Оксана Забужко. Радиодиктант будет называться «Магия голоса». Будет читать его поэт, ныне военный, Павел Вышебаба. Цель радиодиктанта — объединить как можно больше людей вокруг Украины по всему миру. Он призван не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба, а написать радиодиктант национального единства — 2024 вместе с тысячами людей по всему миру. Суспільне Мовлення предлагает все возможные форматы для участия в радиодиктанте: трансляции на радио, телеканале и диджитал-платформах», – добавили в «Суспільне мовлення».

Для того, чтобы присоединиться к написанию, можно включить:

– «Украинское радио» или «Радио Культура»;

– телеканал «Суспільне Культура»;

– YouTube-канал «Украинского радио»;

– Facebook-страницы «Суспільного мовлення».

Полный текст диктанта опубликуют на сайте «Суспільне Культура» 28 октября в 11:00. Все участники могут проверить свои работы самостоятельно. Однако, по желанию, их можно отправить на проверку специалистам. Для этого есть два варианта, текст можно будет отправить:

– бумажным письмом по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель должен быть не позднее 27 октября);

– по электронной почте со сканированным или сфотографированным текстом на адрес: rd@suspilne.media (до 11:00 28 октября).

Радиодиктант национального единства впервые провели в 2000 году. С тех пор к написанию присоединяются люди разных возрастов и профессии со всего мира. Однако считается, что самые активные участники флешмоба – школьники, студенты и преподаватели учебных заведений.