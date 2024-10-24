Харькову быть начеку: ГУР предупредил о подготовке проплаченных митингов

ГУР МО Украины предупреждает о подготовке митингов-провокаций в ряде городов Украины.

По данным разведки, анонимные аккаунты в Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на митинги, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб.

«Просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах», – говорится в сообщении.

Разведчики предостерегают граждан Украины от участия во вредных для нацбезопасности мероприятиях. Призывают быть внимательными и мудрыми.