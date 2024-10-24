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Харькову быть начеку: ГУР предупредил о подготовке проплаченных митингов

Политика 15:11   24.10.2024
Виктория Яковенко
Харькову быть начеку: ГУР предупредил о подготовке проплаченных митингов Фото: ГУР МО Украины

ГУР МО Украины предупреждает о подготовке митингов-провокаций в ряде городов Украины.

По данным разведки, анонимные аккаунты в Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на митинги, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб.

«Просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах», – говорится в сообщении.

Разведчики предостерегают граждан Украины от участия во вредных для нацбезопасности мероприятиях. Призывают быть внимательными и мудрыми.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР МО Украины предупреждает о подготовке митингов-провокаций в ряде городов Украины.".