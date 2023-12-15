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Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)

Суспільство 11:16   15.12.2023
Вікторія Яковенко
Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)

Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження знищили дві ворожі саперні групи, які планували встановити в лісі інженерні загородження.

«Спроба ворожих саперів замінувати ліс на Куп’янському напрямку. Результат: знищена саперна група, зрив планів ворога», – повідомили у телеграм-каналі ССО ЗСУ.

Українські воїни зазначили, що відкрили вогонь по цілях і ліквідували обидві групи у складі чотирьох окупантів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження знищили дві ворожі саперні групи, які планували встановити в лісі інженерні загородження.".