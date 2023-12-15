Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)

Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження знищили дві ворожі саперні групи, які планували встановити в лісі інженерні загородження.

«Спроба ворожих саперів замінувати ліс на Куп’янському напрямку. Результат: знищена саперна група, зрив планів ворога», – повідомили у телеграм-каналі ССО ЗСУ.

Українські воїни зазначили, що відкрили вогонь по цілях і ліквідували обидві групи у складі чотирьох окупантів.