Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)
Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження знищили дві ворожі саперні групи, які планували встановити в лісі інженерні загородження.
«Спроба ворожих саперів замінувати ліс на Куп’янському напрямку. Результат: знищена саперна група, зрив планів ворога», – повідомили у телеграм-каналі ССО ЗСУ.
Українські воїни зазначили, що відкрили вогонь по цілях і ліквідували обидві групи у складі чотирьох окупантів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, Купянское, ліс, направлення, рф, саперы, снайперы, ссо;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження знищили дві ворожі саперні групи, які планували встановити в лісі інженерні загородження.".