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Як дрони ССО полюють на росіян під Куп’янськом: відео скидів

Події 09:14   14.12.2023
Оксана Горун
Як дрони ССО полюють на росіян під Куп’янськом: відео скидів

Сили спецоперацій України (ССО) показали епізоди своєї роботи на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку оператори 3-го окремого полку проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях (кадри успішної роботи операторів ССО дивіться на відео)”, – прокоментували в телеграмі Сил спеціальних операцій.

Командування ССО зауважило, що їхні фахівці працюють на всіх операційних напрямках і спільно з Силами оборони дають відсіч російським окупантам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 09:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили спецоперацій України (ССО) показали епізоди своєї роботи на Куп’янському напрямку".