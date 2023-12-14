Як дрони ССО полюють на росіян під Куп’янськом: відео скидів

Сили спецоперацій України (ССО) показали епізоди своєї роботи на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку оператори 3-го окремого полку проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях (кадри успішної роботи операторів ССО дивіться на відео)”, – прокоментували в телеграмі Сил спеціальних операцій.

Командування ССО зауважило, що їхні фахівці працюють на всіх операційних напрямках і спільно з Силами оборони дають відсіч російським окупантам.