Как дроны ССО охотятся на россиян под Купянском: видео сбросов

Силы спецопераций (ССО) Украины показали эпизоды своей работы на Купянском направлении.

«На Купянском направлении операторы 3-го отдельного полка проводят специальную разведку, выявляют позиции, технику и скопление живой силы противника, корректируют и наносят огневые поражения по враждебным целям (кадры успешной работы операторов ССО смотрите на видео)», — прокомментировали в telegram Сил специальных операций.

Командование ССО отметило, что их специалисты работают на всех операционных направлениях и совместно с Силами обороны дают отпор российским оккупантам.