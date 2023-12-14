Как дроны ССО охотятся на россиян под Купянском: видео сбросов
Силы спецопераций (ССО) Украины показали эпизоды своей работы на Купянском направлении.
«На Купянском направлении операторы 3-го отдельного полка проводят специальную разведку, выявляют позиции, технику и скопление живой силы противника, корректируют и наносят огневые поражения по враждебным целям (кадры успешной работы операторов ССО смотрите на видео)», — прокомментировали в telegram Сил специальных операций.
Командование ССО отметило, что их специалисты работают на всех операционных направлениях и совместно с Силами обороны дают отпор российским оккупантам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, купянское направление, ссо, уничтожают;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы спецопераций (ССО) Украины показали эпизоды своей работы на Купянском направлении".