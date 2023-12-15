Снайперы ССО уничтожили саперов РФ, минировавших лес под Купянском (видео)

Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения уничтожили две вражеские саперные группы, которые планировали установить в лесу инженерные заграждения.

«Попытка вражеских саперов заминировать лес на Купянском направлении. Результат: уничтожена саперная группа, срыв планов врага», — сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ.

Украинские воины отметили, что открыли огонь по целям и ликвидировали обе группы в составе четырех оккупантов.