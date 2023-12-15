Снайперы ССО уничтожили саперов РФ, минировавших лес под Купянском (видео)
Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения уничтожили две вражеские саперные группы, которые планировали установить в лесу инженерные заграждения.
«Попытка вражеских саперов заминировать лес на Купянском направлении. Результат: уничтожена саперная группа, срыв планов врага», — сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ.
Украинские воины отметили, что открыли огонь по целям и ликвидировали обе группы в составе четырех оккупантов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Купянское, ліс, лес, направление, рф, саперы, снайперы, ссо;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения уничтожили две вражеские саперные группы, которые планировали установить в лесу инженерные заграждения.".