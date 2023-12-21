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Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков под Купянском (видео)

Общество 11:41   21.12.2023
Виктория Яковенко
Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков под Купянском (видео)

Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения обнаружили и уничтожили разведывательную группу РФ, которая двигалась в направлении украинских позиций.

«По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожены две единицы живой силы противника. На этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы», — сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения обнаружили и уничтожили разведывательную группу РФ, которая двигалась в направлении украинских позиций.".