Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков под Купянском (видео)
Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения обнаружили и уничтожили разведывательную группу РФ, которая двигалась в направлении украинских позиций.
«По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожены две единицы живой силы противника. На этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы», — сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, знищили, купянск, разведчики, рф, снайперы, ссо, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ на Купянском направлении во время ночного наблюдения обнаружили и уничтожили разведывательную группу РФ, которая двигалась в направлении украинских позиций.".