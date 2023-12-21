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Россияне хотят взять Купянск к Новому году – воин о ситуации вблизи города

Общество 13:48   21.12.2023
Виктория Яковенко
Россияне хотят взять Купянск к Новому году – воин о ситуации вблизи города

Ситуация на Купянском направлении стабильно напряженная. Враг продолжает штурмовать украинские позиции, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.

«Ведет штурмовые действия не только большими группами пехоты, как он делал это до этого. Они уже начинают пробовать вести штурмы с помощью бронетехники. Не снижается накал. То есть они днем и ночью пытаются прорвать нашу линию обороны. Используют гусеничную бронетехнику, в том числе танки, БМП», — отметил военный.

Он также сообщил, что перепады температуры не мешают врагу активно использовать технику. Краснов объяснил, что, например, вблизи Синьковки, которую штурмует РФ, есть асфальтные дороги.

«Я лично думаю, что им (оккупантам – ред.) поставили задачу взять Купянск к Новому году. Возможно, это такая советская традиция у них, что надо до каких-то дат делать большие победы. И не надо забывать, что Купянск – это очень важный стратегический город, потому что здесь высоты, которые позволят им двигаться дальше», — добавил военный.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении стабильно напряженная. Враг продолжает штурмовать украинские позиции, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.".