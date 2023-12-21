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18 раз войска РФ пытались прорвать оборону на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 20:08   21.12.2023
Елена Нагорная
18 раз войска РФ пытались прорвать оборону на Купянском направлении — Генштаб

Украинские защитники отбили 18 атак врага на Купянском направлении — в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

Там враг пытался прорвать оборону при поддержке авиации, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Веселое, Гатище и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 20:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники отбили 18 атак врага на Купянском направлении — в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.".