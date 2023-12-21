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Главные новости Харькова 21 декабря: как прошла ночь, 16 атак на Харьковщине

Происшествия 08:34   21.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 21 декабря: как прошла ночь, 16 атак на Харьковщине

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:34

Синегубов об обстрелах Харьковщины: утром били по Купянску

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря сообщил, что под обстрелами за сутки было более 20 населенных пунктов Харьковщины. В 05:30 россияне ударили по Купянску. Во всех случаях обстрелов обошлось без пострадавших.

08:02

На пожаре в Харькове спасли мужчину

В Харькове вечером 20 декабря возник пожар на ул. Врубеля в Новобаварском районе. Загорелся частный дом. В эпицентре пожара оказался 66-летний мужчина. Как оказалось, он неудачно покурил. Загорелся диван — пострадавший надышался дыма. Его вывели на воздух спасатели. От госпитализации мужчина отказался.

07:11

Генштаб сообщил про авиаудар и 16 атак на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли очередной авиаудар по Синьковке.

07:05

Ночь в Харькове — без тревог, над Украиной кружили БПЛА

Ночью над территорией Украины был налет вражеских беспилотников. Они заходили с севера (через Сумскую и Полтавскую области) и юга в центр страны. Один из БПЛА, по данным мониторинговых каналов, с вечера пересекал и админграницы Харьковской области, однако позже переместился в Днепропетровскую — и далее в центральные регионы страны. Окончательные отбои прозвучали в 03:29. А утром Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 34 беспилотников из 35, которые участвовали в налете.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".