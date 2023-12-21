Синегубов об обстрелах Харьковщины: утром били по Купянску

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря сообщил, что под обстрелами за сутки было более 20 населенных пунктов Харьковщины. В 05:30 россияне ударили по Купянску.

«Сегодня в 05:30 враг нанес удар по г. Купянск Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

По его данным под обстрелами было более 20 населенных пунктов, в том числе: Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие.

«Около 9 часов 20 декабря произошел вражеский обстрел с. Отрадное Купянского района. Повреждена линия электропередач. Без пострадавших. В 10:37 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших», — перечислил начальник ХОВА.