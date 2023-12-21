Синегубов об обстрелах Харьковщины: утром били по Купянску
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря сообщил, что под обстрелами за сутки было более 20 населенных пунктов Харьковщины. В 05:30 россияне ударили по Купянску.
«Сегодня в 05:30 враг нанес удар по г. Купянск Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.
По его данным под обстрелами было более 20 населенных пунктов, в том числе: Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие.
«Около 9 часов 20 декабря произошел вражеский обстрел с. Отрадное Купянского района. Повреждена линия электропередач. Без пострадавших. В 10:37 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших», — перечислил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря сообщил, что под обстрелами за сутки было более 20 населенных пунктов Харьковщины. В 05:30 россияне ударили по Купянску".