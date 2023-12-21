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Синєгубов про обстріли Харківщини: вранці били по Куп’янську

Події 08:28   21.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов про обстріли Харківщини: вранці били по Куп’янську

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 21 грудня повідомив, що під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів Харківщини. О 05:30 росіяни вдарили по Куп’янську.

“Сьогодні о 05:30 ворог завдав удару по м. Куп’янськ Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих”, – повідомив Синєгубов.

За його даними, під обстрілами було понад 20 населених пунктів, у тому числі: Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.

Близько 9 год 20 грудня стався ворожий обстріл с. Отрадне Куп’янського району. Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих. О 10:37 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих“, – перерахував начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 21 грудня повідомив, що під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів Харківщини. О 05:30 росіяни вдарили по Куп’янську".