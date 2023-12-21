34 збиті “шахеди” та 16 атак на Харківщині – зведення Генштабу

Вранці 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про ефективну роботу ППО над Україною минулої ночі, а також – ситуацію на фронті, в тому числі на Харківщині.

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БпЛА було знищено”, – поінформував ГШ.

Армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Синьківці. Загалом в Україні близько сотні населених пунктів опинилися під артилерійськими обстрілами. Ворог завдав п’ять ракетних та 68 авіаударів, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 99 бойових зіткнень. У тому числі 16 атак росіяни провели під Куп’янськом, штурмуючи Синьківку та район, на схід від Петропавлівки й Іванівки.

Сили оборони за добу завдали ударів по 16 районах зосередження окупантів, а також одному ЗРК противника. ППО збила ракету Х-59. Ракетники вразили п’ять районів зосередження російського особового складу та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобів противника.