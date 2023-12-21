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34 сбитых «шахеда» и 16 атак на Харьковщине — сводка Генштаба

Происшествия 07:24   21.12.2023
Оксана Горун
34 сбитых «шахеда» и 16 атак на Харьковщине — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил об эффективной работе ПВО над Украиной минувшей ночью, а также — ситуации на фронте, в том числе на Харьковщине.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 35 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны 34 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал ГШ.

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Синьковке. В целом в Украине около сотни населенных пунктов оказались под артиллерийскими обстрелами. Враг нанес пять ракетных и 68 авиаударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. В том числе 16 атак россияне провели под Купянском, штурмуя Синьковку и район, восточнее Петропавловки и Ивановки.

Силы обороны за сутки нанесли удары по 16 районам сосредоточения оккупантов, а также одному ЗРК противника. ПВО сбила ракету Х-59. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения российского личного состава и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средствах противника.

Читайте также: Главные новости Харькова 21 декабря: как прошла ночь, 16 атак на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил об эффективной работе ПВО над Украиной минувшей ночью, а также — ситуации на фронте, в том числе на Харьковщине".