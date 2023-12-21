34 сбитых «шахеда» и 16 атак на Харьковщине — сводка Генштаба
Утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил об эффективной работе ПВО над Украиной минувшей ночью, а также — ситуации на фронте, в том числе на Харьковщине.
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 35 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны 34 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал ГШ.
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Синьковке. В целом в Украине около сотни населенных пунктов оказались под артиллерийскими обстрелами. Враг нанес пять ракетных и 68 авиаударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. В том числе 16 атак россияне провели под Купянском, штурмуя Синьковку и район, восточнее Петропавловки и Ивановки.
Силы обороны за сутки нанесли удары по 16 районам сосредоточения оккупантов, а также одному ЗРК противника. ПВО сбила ракету Х-59. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения российского личного состава и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средствах противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, зведення, обстрелы. война;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил об эффективной работе ПВО над Украиной минувшей ночью, а также — ситуации на фронте, в том числе на Харьковщине".