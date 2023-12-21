Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области

Сильных морозов в январе-2024 в Харьковской области синоптики не прогнозируют, а вот осадков выпадет больше, чем в среднем.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, средняя месячная температура воздуха в январе ожидается 2,8 градуса мороза. При этом в норме, средняя месячная температура воздуха — минус 4,6 градуса.

Среднее количество осадков во втором месяце зимы ожидается 53 мм, в среднем в пределах нормы – 42 мм.

Синоптики отмечают, что чаще всего январь – это самый холодный месяц года.

«Месяц с устойчивым снежным покровом, нередко с вьюгами, гололедицей и туманами. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8 – 16 см, а в самые снежные зимы – до 65 см (1987 г.)», — рассказали синоптики.