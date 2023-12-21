Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Сильных морозов в январе-2024 в Харьковской области синоптики не прогнозируют, а вот осадков выпадет больше, чем в среднем.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, средняя месячная температура воздуха в январе ожидается 2,8 градуса мороза. При этом в норме, средняя месячная температура воздуха — минус 4,6 градуса.
Среднее количество осадков во втором месяце зимы ожидается 53 мм, в среднем в пределах нормы – 42 мм.
Синоптики отмечают, что чаще всего январь – это самый холодный месяц года.
«Месяц с устойчивым снежным покровом, нередко с вьюгами, гололедицей и туманами. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8 – 16 см, а в самые снежные зимы – до 65 см (1987 г.)», — рассказали синоптики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: прогноз, синоптики, температура, Харьков, холодный, январь;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сильных морозов в январе-2024 в Харьковской области синоптики не прогнозируют, а вот осадков выпадет больше, чем в среднем.".