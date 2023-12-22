У Харкові стався витік газу: без блакитного палива 15 квартир – Міненерго

Витік газу на газопроводі-вводі низького тиску виявили у Харкові, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Через аварію від газопостачання відключили 15 квартир. Водночас підключили 7 споживачів, які були без газу через пошкодження мереж внаслідок бойових дій, додали в Міненерго.

Там також повідомили, що через ворожі обстріли пошкоджено обладнання на двох газопроводах в одному з районів області. Є відключені споживачі.

У Міненерго додали, що внаслідок негоди в регіоні знеструмлені 8 населених пунктів – 376 абонентів. Через бойові дії без напруги близько 16 тисяч споживачів.