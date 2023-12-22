У Харкові стався витік газу: без блакитного палива 15 квартир – Міненерго
Витік газу на газопроводі-вводі низького тиску виявили у Харкові, повідомили у Міністерстві енергетики України.
Через аварію від газопостачання відключили 15 квартир. Водночас підключили 7 споживачів, які були без газу через пошкодження мереж внаслідок бойових дій, додали в Міненерго.
Там також повідомили, що через ворожі обстріли пошкоджено обладнання на двох газопроводах в одному з районів області. Є відключені споживачі.
У Міненерго додали, що внаслідок негоди в регіоні знеструмлені 8 населених пунктів – 376 абонентів. Через бойові дії без напруги близько 16 тисяч споживачів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Минэнерго, обстріли, світло, топливо, утечка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Витік газу на газопроводі-вводі низького тиску виявили у Харкові, повідомили у Міністерстві енергетики України.".