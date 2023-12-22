Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо

Село Вірнопілля в Ізюмському районі залишилося без газу через російські обстріли у квітні 2022 року, повідомили в ХОВА. Фахівці щойно завершили ремонт мереж.

“Для повернення газопостачання були обстежені траси мереж на наявність мін, відновлені пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Фахівці Харківської філії «Газмережі» відбудували 10 км газопроводів високого тиску, 9,6 км газопроводів низького тиску, ліквідували наслідки близько 10 влучень снарядів у газові комунікації на території громади”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

За даними чиновників, на місці вже частково відновили газопроводи житлових будинків. Газ дали до 25 будинків. Відновлювальні роботи продовжуються.