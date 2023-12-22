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Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо

Суспільство 09:50   22.12.2023
Оксана Горун
Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо

Село Вірнопілля в Ізюмському районі залишилося без газу через російські обстріли у квітні 2022 року, повідомили в ХОВА. Фахівці щойно завершили ремонт мереж.

“Для повернення газопостачання були обстежені траси мереж на наявність мін, відновлені пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Фахівці Харківської філії «Газмережі» відбудували 10 км газопроводів високого тиску, 9,6 км газопроводів низького тиску, ліквідували наслідки близько 10 влучень снарядів у газові комунікації на території громади”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

За даними чиновників, на місці вже частково відновили газопроводи житлових будинків. Газ дали до 25 будинків. Відновлювальні роботи продовжуються.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Вірнопілля в Ізюмському районі залишилося без газу через російські обстріли у квітні 2022 року, повідомили в ХОВА. Фахівці щойно завершили ремонт мереж".