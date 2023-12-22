Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо
Село Вірнопілля в Ізюмському районі залишилося без газу через російські обстріли у квітні 2022 року, повідомили в ХОВА. Фахівці щойно завершили ремонт мереж.
“Для повернення газопостачання були обстежені траси мереж на наявність мін, відновлені пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Фахівці Харківської філії «Газмережі» відбудували 10 км газопроводів високого тиску, 9,6 км газопроводів низького тиску, ліквідували наслідки близько 10 влучень снарядів у газові комунікації на території громади”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
За даними чиновників, на місці вже частково відновили газопроводи житлових будинків. Газ дали до 25 будинків. Відновлювальні роботи продовжуються.
Читайте також: 1,4 тисячі сімей Харківщини повернули газ, який зник через обстріли
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, газ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Півтора року без газу: у село на Харківщині повернули блакитне паливо»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Вірнопілля в Ізюмському районі залишилося без газу через російські обстріли у квітні 2022 року, повідомили в ХОВА. Фахівці щойно завершили ремонт мереж".