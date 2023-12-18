1,4 тисячі родин Харківщини повернули газ, що зник через обстріли

Фахівці протягом минулого тижня відновили газопостачання для 1,4 тисячі сімей Харківської області, які залишилися без “блакитного палива” внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляють у фейсбуці Харківської філії “Газмережі”.

Роботи проводились у Борівській, Куп’янській та Великобурлуцькій громадах. У частині населених пунктів Куп’янщини виконати аварійні роботи щодо локалізації наслідків обстрілів житлових будинків вдалося без припинення газопостачання споживачів.