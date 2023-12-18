1,4 тысячи семей Харьковщины вернули газ, пропавший из-за обстрелов

Специалисты в течение минувшей недели восстановили газоснабжение для 1,4 тысячи семей Харьковской области, которые остались без «голубого топлива» в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщают в Facebook Харьковского филиала «Газсети».

Работы проводились в Боровской, Купянской и Великобурлукской громадах. В части населенных пунктов Купянщины выполнить аварийные работы по локализации последствий обстрелов жилых домов удалось без прекращения газоснабжения потребителей.