1,4 тысячи семей Харьковщины вернули газ, пропавший из-за обстрелов
Специалисты в течение минувшей недели восстановили газоснабжение для 1,4 тысячи семей Харьковской области, которые остались без «голубого топлива» в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщают в Facebook Харьковского филиала «Газсети».
Работы проводились в Боровской, Купянской и Великобурлукской громадах. В части населенных пунктов Купянщины выполнить аварийные работы по локализации последствий обстрелов жилых домов удалось без прекращения газоснабжения потребителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты в течение минувшей недели восстановили газоснабжение для 1,4 тысячи семей Харьковской области, которые остались без «голубого топлива» в результате вражеских обстрелов.".