ТОП-5 ответов на актуальные газовые вопросы

1. Как узнать состояние счета за распределение газа?

Узнать текущее состояние лицевого счета за распределение газа, сверить оплаты и начисления можно в дистанционном формате, через личный кабинет на сайте «Газсети» https://my.grmu.com.ua/login или по телефону контакт-центра: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88

2. Кому передавать показания газовых счетчиков?

Согласно Кодексу ГРС, потребители ежемесячно передают показания газовых счетчиков Оператору газораспределительных сетей. В Харьковской области это Харьковский филиал «Газсети».

Передать данные счетчика Оператору ГРМ можно:

— через личный кабинет на сайте «Газсети»

— по телефону контакт-центра

— через сервисы gas.ua

3. Как и кому оплачивать за распределение (доставку) газа

С 01 июля 2023 г. услуги по распределению газа на территории Харьковской области (кроме г. Харьков) предоставляет Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

Банковские реквизиты для оплаты услуг бытовыми потребителями (с лицевым счетом, начинающимся с цифр 132…):

Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»

код ЕГРПОУ 45051254

п/с UA143518230000026039300108023 в АО «Ощадбанк»

Оплатить услуги распределения газа можно:

• через личный кабинет на сайте «Газсети»

• через мобильные приложения Приват 24 и Сбер

• в кассах ПриватБанка и Сбербанка

• в отделениях Укрпочты

Оплата задолженности, возникшая за доставку газа до 1 июля 2023 г. перед АО «Харьковгаз» оплачивается на банковские реквизиты АО «Харьковгаз».

4. Правда ли, что не нужно оплачивать распределение газа, а средства за доставку газа возвращают за 2 года?

Нет. Эту информацию через соцсети распространяют мошенники, чтобы собирать информацию с персональными данными украинцев и использовать их в своих целях. Сообщать неизвестным пользователям сетей свои данные и данные банковских карточек небезопасно.

5. Как получить необходимую консультацию у специалистов «Газсетей»:

• позвонить в контакт-центр: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88

• узнать информацию о приеме в ближайшем центре обслуживания клиентов Харьковского филиала «Газсети»

• отправить запрос по своему лицевому счету (для жителей области) по электронному адресу центра обслуживания клиентов (ЦОК):

Змиевский ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua

Дергачевский ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua

Красноградский ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua

Мерефянский ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua

Чугуевский ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua

Купянский ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua