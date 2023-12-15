ТОП-5 відповідей на актуальні газові питання
1. Як дізнатись стан рахунку за розподіл газу?
Дізнатись поточний стан особового рахунку за розподіл газу, звірити оплати та нарахування можна у дистанційному форматі, через особистий кабінет на сайті «Газмережі» https://my.grmu.com.ua/login або за телефонами контакт-центру: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88
2. Кому передавати показання газових лічильників?
Згідно Кодексу ГРМ, споживачі щомісячно передають показання газових лічильників Оператору газорозподільних мереж. У Харківській області це Харківська філія «Газмережі».
Передати дані лічильника Оператору ГРМ можна:
– через особистий кабінет на сайті «Газмережі»
– за телефонами контакт-центру
– через сервіси gas.ua
3. Як і кому оплачувати за розподіл (доставку) газу
З 01 липня 2023 року послуги з розподілу газу на території Харківської області (крім м. Харків) надає Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».
Банківські реквізити для оплати послуг побутовими споживачами (з особовим рахунком, що розпочинається з цифр 132…):
Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
код ЄДРПОУ 45051254
п/р UA143518230000026039300108023 в АТ «Ощадбанк»
Оплатити послуги розподілу газу можна:
– через особистий кабінет на сайті «Газмережі»
– через мобільні застосунки Приват 24 та Ощад
– у касах Приватбанку та Ощадбанку
– у відділеннях Укрпошти
Оплата заборгованості, що виникла за доставку газу до 1 липня 2023 року перед АТ «Харківгаз» оплачується на банківські реквізити АТ «Харківгаз».
4. Чи правда, що не потрібно оплачувати за розподіл газу, а кошти за доставку газу повертають за 2 роки?
Ні. Цю інформацію через соцмережі розповсюджують шахраї аби збирати інформацію з персональними даними українців і використовувати їх у своїх цілях. Повідомляти невідомим користувачам мереж свої дані та дані банківських карток небезпечно.
5. Як отримати необхідну консультацію у спеціалістів «Газмереж»:
– зателефонувати до контакт-центру: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88
– дізнатись інформацію на прийомі у найближчому центрі обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі»
– відправити запит по своєму особовому рахунку (для мешканців області) на електронну адресу центру обслуговування клієнтів (ЦОК):
Зміївський ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua
Дергачівський ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua
Красноградський ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua
Мереф’янський ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua
Чугуївський ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua
Куп’янський ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua
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Ви читали новину: «ТОП-5 відповідей на актуальні газові питання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 12:36;
Кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "1. Як дізнатись стан рахунку за розподіл газу?".