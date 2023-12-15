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ТОП-5 відповідей на актуальні газові питання

Суспільство 12:36   15.12.2023
Ірина Максимова
ТОП-5 відповідей на актуальні газові питання

1. Як дізнатись стан рахунку за розподіл газу?

Дізнатись поточний стан особового рахунку за розподіл газу, звірити оплати та нарахування можна у дистанційному форматі, через особистий кабінет на сайті «Газмережі» https://my.grmu.com.ua/login або за телефонами контакт-центру: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88

2. Кому передавати показання газових лічильників?

Згідно Кодексу ГРМ, споживачі щомісячно передають показання газових лічильників Оператору газорозподільних мереж. У Харківській області це Харківська філія «Газмережі».

Передати дані лічильника Оператору ГРМ можна:

– через особистий кабінет на сайті «Газмережі»

– за телефонами контакт-центру

– через сервіси gas.ua

3. Як і кому оплачувати за розподіл (доставку) газу

З 01 липня 2023 року послуги з розподілу газу на території Харківської області (крім м. Харків) надає Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Банківські реквізити для оплати послуг побутовими споживачами (з особовим рахунком, що розпочинається з цифр 132…):

Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

код ЄДРПОУ 45051254

п/р UA143518230000026039300108023 в АТ «Ощадбанк»

Оплатити послуги розподілу газу можна:

– через особистий кабінет на сайті «Газмережі»

– через мобільні застосунки Приват 24 та Ощад

– у касах Приватбанку та Ощадбанку

– у відділеннях Укрпошти

Оплата заборгованості, що виникла за доставку газу до 1 липня 2023 року перед АТ «Харківгаз» оплачується на банківські реквізити АТ «Харківгаз».

4. Чи правда, що не потрібно оплачувати за розподіл газу, а кошти за доставку газу повертають за 2 роки?

Ні. Цю інформацію через соцмережі розповсюджують шахраї аби збирати інформацію з персональними даними українців і використовувати їх у своїх цілях. Повідомляти невідомим користувачам мереж свої дані та дані банківських карток небезпечно.

5. Як отримати необхідну консультацію у спеціалістів «Газмереж»:

– зателефонувати до контакт-центру: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88

– дізнатись інформацію на прийомі у найближчому центрі обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі»

– відправити запит по своєму особовому рахунку (для мешканців області) на електронну адресу центру обслуговування клієнтів (ЦОК):

Зміївський ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua

Дергачівський ЦОК  contactDER.kh@grmu.com.ua

Красноградський ЦОК  contactKRA.kh@grmu.com.ua

Мереф’янський ЦОК  contactMER.kh@grmu.com.ua

Чугуївський  ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua

Куп’янський ЦОК  contactKUP.kh@grmu.com.ua

Автор: Ірина Максимова
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 12:36;

  • Кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "1. Як дізнатись стан рахунку за розподіл газу?".