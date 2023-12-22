Полтора года без газа: в село на Харьковщине вернули голубое топливо
Село Вернополье в Изюмском районе осталось без газа из-за российских обстрелов в апреле 2022 года, сообщили в ХОВА. Специалисты только что завершили ремонт сетей.
«Для возвращения газоснабжения были обследованы трассы сетей на наличие мин, восстановлены поврежденные инфраструктурные объекты. Специалисты Харьковского филиала «Газсети» отстроили 10 км газопроводов высокого давления, 9,6 км газопроводов низкого давления, ликвидировали последствия около 10 попаданий снарядов в газовые коммуникации на территории громады», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
По данным чиновников, на месте уже частично восстановили газопроводы жилых домов. Газ дали в 25 домов. Восстановительные работы продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, газ, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Вернополье в Изюмском районе осталось без газа из-за российских обстрелов в апреле 2022 года, сообщили в ХОВА. Специалисты только что завершили ремонт сетей".