В Харькове произошла утечка газа: без голубого топлива 15 квартир – Минэнерго
Утечку газа на газопроводе-вводе низкого давления обнаружили в Харькове, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Из-за аварии от газоснабжения отключили 15 квартир. В то же время подключили 7 потребителей, которые были без газа из-за повреждений сетей в результате боевых действий, добавили в Минэнерго.
Там также сообщили, что из-за вражеских обстрелов повреждено оборудование на двух газопроводах в одном из районов области. Есть отключенные потребители.
В Минэнерго добавили, что в результате непогоды в регионе обесточены 8 населенных пунктов – 376 абонентов. Из-за боевых действий без напряжения около 16 тысяч потребителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Минэнерго, обстрелы, світло, свет, топливо, утечка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утечку газа на газопроводе-вводе низкого давления обнаружили в Харькове, сообщили в Министерстве энергетики Украины.".