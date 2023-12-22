В Харькове произошла утечка газа: без голубого топлива 15 квартир – Минэнерго

Утечку газа на газопроводе-вводе низкого давления обнаружили в Харькове, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Из-за аварии от газоснабжения отключили 15 квартир. В то же время подключили 7 потребителей, которые были без газа из-за повреждений сетей в результате боевых действий, добавили в Минэнерго.

Там также сообщили, что из-за вражеских обстрелов повреждено оборудование на двух газопроводах в одном из районов области. Есть отключенные потребители.

В Минэнерго добавили, что в результате непогоды в регионе обесточены 8 населенных пунктов – 376 абонентов. Из-за боевых действий без напряжения около 16 тысяч потребителей.