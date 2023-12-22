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Танки, сотні окупантів: Синєгубов розповів про десятигодинний бій за Синьківку

Суспільство 20:51   22.12.2023
Олена Нагорна
Танки, сотні окупантів: Синєгубов розповів про десятигодинний бій за Синьківку

У штурмах села Синьківка Куп’янського району Харківської області беруть участь сотні російських військових та десятки одиниць їхньої важкої броньованої техніки.

Про це повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він констатував, що зараз не йдеться про штурми за участю 15-20 російських солдатів. Такі дії стали масштабнішими. Як приклад він навів штурм, який супротивник намагався провести наприкінці минулого тижня.

Одна з чергових атак – на тралах виїхали із лісу танки, близько 300 осіб піхоти. Бій був понад десять годин. Там вся військова техніка ворога була знищена. Частина була знищена піхоти, частина змогла втекти з поля бою. Але це важкий бій, тому наші Збройні сили роблять все можливе для того, щоб втримати наші позиції“, – розповів Синєгубов.

Він зазначив, що ворог кидає під Синьківку не всі наявні ресурси, але докладає максимальних зусиль задля її захоплення.

Щодо активізації ворожих ДРГ, Синєгубов розповів, що, як і раніше, йдеться не про спроби прориву, а про розвідку.

Можливо, нанесення ураження нашим військовим і відхід потім на свої позиції. Це, можливо, якесь проведення диверсійної роботи, захоплення полонених, наших військових в тому числі. Але на першому місці розвідка. Це розвідка тих позицій, на яких знаходяться наші військові та техніка, зокрема системи протиповітряної оборони. Раніше такого не було, таких виходів. Зараз вони почастішали, два-три на тиждень. Наші військові всіх вчасно виявили, нанесли їм вогневе ураження і вони відійшли“, – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також: Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 20:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У штурмах села Синьківка Куп’янського району Харківської області беруть участь сотні російських військових та десятки одиниць їхньої важкої броньованої техніки.".