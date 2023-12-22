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Там загиблих понад 7 тис. – мати зниклого окупанта про втрати РФ на Харківщині

Суспільство 14:27   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Там загиблих понад 7 тис. – мати зниклого окупанта про втрати РФ на Харківщині

Мати зниклого на війні в Україні російського військового розповіла про великі втрати у армії РФ на території Харківської області. Фрагмент інтерв’ю жінки опублікував український блогер Денис Казанський.

«Скільки загинуло і скільки зникло. Оскільки я займаюся безпосередньо пошуком Кирила, це Мала Рогань, Харківська область. Там загиблих понад 7 тисяч. Туди входять і Циркуни, і Вільхівка, Ізюм і Мала Рогань. Все, що ближче до Малої Рогані – це величезні втрати», – сказала жінка в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвой, яка наразі визнана в РФ іноагентом.

На питання журналістки: «За що?», мати зниклого окупанта відповіла: «Це треба запитати у тих, хто це почав».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мати зниклого на війні в Україні російського військового розповіла про великі втрати у армії РФ на території Харківської області. Фрагмент інтерв’ю жінки опублікував український блогер Денис Казанський.".