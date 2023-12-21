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11 росіян здалися в полон на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Події 10:35   21.12.2023
Оксана Горун
11 росіян здалися в полон на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжуються активні бої. Росіяни за добу зазнали втрат у 362 військовослужбовці, також є полонені. Про це повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Нашим захисникам вдалося зменшити популяцію росіян на українській землі в кількості 362 військовослужбовці, які вже не повернуться до своїх родин в росію. 11 полонених – будемо чекати від них їхні розповіді. Думаю, на завтра-післязавтра будемо знати, що вони нам цікавого розкажуть. Та 63 одиниці військової техніки (знищено – Ред.), у тому числі 9 танків та 19 броньованих машин”, – навів статистику втрат ворога за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку Фітьо.

При цьому він зазначив, що активність ворога у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” (на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках) не знижується з початку жовтня.

“За минулу добу активнішим був Куп’янський та Лиманський напрямок. Відповідно, там 16 та 13 бойових зіткнень. 10 авіаційних ударів завдав противник на цьому напрямку. Ми бачимо, активно використовує для підтримки наступальних дій свою бомбардувально-штурмову авіацію. Скидає керовані авіаційні бомби. Застосовано було 28 дронів-камікадзе по українських позиціях. Бачимо, що атакувальний темп зберігається. Місто Куп’янськ як мета короткострокова зберігається, саме тому наступають в районі Синьківки, щоб створити цей плацдарм для подальшого наступу на місто Куп’янськ“, – пояснив Фітьо.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжуються активні бої. Росіяни за добу зазнали втрат у 362 військовослужбовці, також є полонені. Про це повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо".