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11 россиян сдались в плен на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

Происшествия 10:35   21.12.2023
Оксана Горун
11 россиян сдались в плен на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ Фото: скриншот

На Купянско-Лиманском направлении продолжаются активные бои. Россияне за сутки понесли потери в 362 военнослужащих, также есть пленные. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Нашим защитникам удалось уменьшить популяцию россиян на украинской земле в количестве 362 военнослужащих, которые уже не вернутся в свои семьи в россию. 11 пленных – будем ждать от них их рассказы. Думаю, на завтра-послезавтра будем знать, что они нам интересного расскажут. И 63 единицы военной техники (уничтожены — Ред.), в том числе 9 танков и 19 бронированных машин», — привел статистику потерь врага за сутки на Купянско-Лиманском направлении Фитьо.

При этом он отметил, что активность врага в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» (на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях) не снижается с начала октября.

«За прошедшие сутки активнее было Купянское и Лиманское направление. Соответственно, там 16 и 13 боевых столкновений. 10 авиационных ударов нанес противник на этом направлении. Мы видим, активно использует для поддержки наступательных действий свою бомбардировочно-штурмовую авиацию. Сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Было применено 28 дронов-камикадзе по украинским позициям. Видим, что атакующий темп сохраняется. Город Купянск как цель краткосрочная сохраняется, поэтому наступают в районе Синьковки, чтобы создать этот плацдарм для дальнейшего наступления на город Купянск», — пояснил Фитьо.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении продолжаются активные бои. Россияне за сутки понесли потери в 362 военнослужащих, также есть пленные. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо".