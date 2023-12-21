Новые позиции россиян на Харьковщине: в ISW оценили заявления «военкоров»

Так называемые «военкоры» российских оккупантов вчера, 20 декабря, заявили об очередных «успехах». Институт изучения войны (ISW) их не подтвердил.

«Российские военные блогеры утверждают, что российские войска 20 декабря захватили две неустановленные позиции на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении, однако ISW не обнаружил доказательств этого наступления, — проинформировали в актуальной сводке Института изучения войны. — Сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Петропавловки и возле Ивановки; и украинские силы, как сообщается, контратаковали возле Синьковки».

В то же время в ISW отметили, что в соседнюю Луганскую область россияне перебрасывают подкрепления.

«Российский источник сообщил, что подразделения российского 204-го отряда спецназа «Ахмат» и российской 201-й военной базы (Центральный военный округ) действуют в Кременском лесу и захватывают неуказанные позиции в этом районе. Присутствие подразделений 201-й военной базы, базирующихся в Душанбе (Таджикистан), указывает на то, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана для усиления военных действий», — сообщили аналитики.