Нові позиції росіян на Харківщині: в ISW оцінили заяви “військкорів”

Так звані “військкори” російських окупантів вчора, 20 грудня, заявили про чергові “успіхи”. Інститут вивчення війни (ISW) їх не підтвердив.

“Російські військові блогери стверджують, що російські війська 20 грудня захопили дві невстановлені позиції на східному березі річки Оскіл на Куп’янському напрямку, проте ISW не виявив доказів цього наступу, – поінформували в актуальному зведенні Інституту вивчення війни. – Повідомляється, що російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Петропавлівки та біля Іванівки; та українські сили, як повідомляється, контратакували біля Синьківки”.

Водночас в ISW зазначили, що до сусідньої Луганської області росіяни перекидають підкріплення.

“Російське джерело повідомило, що підрозділи російського 204-го загону спецназу “Ахмат” і російської 201-ї військової бази (Центральний військовий округ) діють у Кремінському лісі та захоплюють невказані позиції в цьому районі. Присутність підрозділів 201-ї військової бази, що базуються в Душанбе (Таджикистан) вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення військових дій”, – повідомили аналітики.