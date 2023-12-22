«Там погибших 7 тыс» — мать пропавшего оккупанта о потерях РФ на Харьковщине

Мать пропавшего на войне в Украине российского военного рассказала о больших потерях в армии РФ на территории Харьковской области. Фрагмент интервью женщины опубликовал украинский блоггер Денис Казанский.

«Сколько погибло, и сколько пропало. Так как я занимаюсь конкретно поиском Кирилла, это Малая Рогань, Харьковская область. Там погибших больше 7 тысяч. Туда входят и Циркуны, и Ольховка, и Изюм и Малая Рогань. Все, что ближе к Малой Рогани – это колоссальные потери», — сказала женщина в интервью российскому журналисту Екатерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом.

На вопрос журналиста: «За что?» мать пропавшего оккупанта ответила: «Это нужно спросить у тех, кто это начал».