«Там погибших 7 тыс» — мать пропавшего оккупанта о потерях РФ на Харьковщине
Мать пропавшего на войне в Украине российского военного рассказала о больших потерях в армии РФ на территории Харьковской области. Фрагмент интервью женщины опубликовал украинский блоггер Денис Казанский.
«Сколько погибло, и сколько пропало. Так как я занимаюсь конкретно поиском Кирилла, это Малая Рогань, Харьковская область. Там погибших больше 7 тысяч. Туда входят и Циркуны, и Ольховка, и Изюм и Малая Рогань. Все, что ближе к Малой Рогани – это колоссальные потери», — сказала женщина в интервью российскому журналисту Екатерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом.
На вопрос журналиста: «За что?» мать пропавшего оккупанта ответила: «Это нужно спросить у тех, кто это начал».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, мать, оккупант, потери, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мать пропавшего на войне в Украине российского военного рассказала о больших потерях в армии РФ на территории Харьковской области. Фрагмент интервью женщины опубликовал украинский блоггер Денис Казанский.".