Синєгубов: про посилення ППО на Харківщині й перспективи отримання ЗРК Patriot
Президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити протиповітряну оборону у Харківській області.
Про це розповів журналістам на брифінгу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“На позаминулій нараді, яку проводив президент тут, у місті Харкові, він поставив чітке завдання нашим військовим, протиповітряним силам, в тому числі, щоби посилити оборону повітря тут, на Харківщині“, – сказав начальник ХОВА.
На питання, чи не для Харківської області призначений очікуваний від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца ЗРК Patriot, отримання якого анонсував Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року, Синєгубов відповів: “Немає можливості сказати про це”.
Читайте також: Мобільні групи ППО, які захищають Харківщину, отримали авто та дрони (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патриот, пво, синєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: про посилення ППО на Харківщині й перспективи отримання ЗРК Patriot»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити протиповітряну оборону у Харківській області.".