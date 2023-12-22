Синєгубов: про посилення ППО на Харківщині й перспективи отримання ЗРК Patriot

Президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити протиповітряну оборону у Харківській області.

Про це розповів журналістам на брифінгу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На позаминулій нараді, яку проводив президент тут, у місті Харкові, він поставив чітке завдання нашим військовим, протиповітряним силам, в тому числі, щоби посилити оборону повітря тут, на Харківщині“, – сказав начальник ХОВА.

На питання, чи не для Харківської області призначений очікуваний від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца ЗРК Patriot, отримання якого анонсував Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року, Синєгубов відповів: “Немає можливості сказати про це”.