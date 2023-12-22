Синегубов: об усилении ПВО на Харьковщине и перспективах получения ЗРК Patriot
Фото: ХОВА
Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить противовоздушную оборону в Харьковской области.
Об этом рассказал журналистам на брифинге начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«На позапрошлом совещании, которое проводил президент здесь, в Харькове, он поставил четкую задачу нашим военным, противовоздушным силам, в том числе, чтобы усилить оборону воздуха здесь, на Харьковщине», — сказал начальник ХОВА.
На вопрос, не для Харьковской ли области предназначен ожидаемый от федерального канцлера Германии Олафа Шольца ЗРК Patriot, получение которого анонсировал Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года, Синегубов ответил: «Нет возможности сказать об этом».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патриот, пво, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить противовоздушную оборону в Харьковской области.".