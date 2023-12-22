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Синегубов: об усилении ПВО на Харьковщине и перспективах получения ЗРК Patriot

Общество 19:03   22.12.2023
Елена Нагорная
Синегубов: об усилении ПВО на Харьковщине и перспективах получения ЗРК Patriot Фото: ХОВА

Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить противовоздушную оборону в Харьковской области.

Об этом рассказал журналистам на брифинге начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«На позапрошлом совещании, которое проводил президент здесь, в Харькове, он поставил четкую задачу нашим военным, противовоздушным силам, в том числе, чтобы усилить оборону воздуха здесь, на Харьковщине», — сказал начальник ХОВА.

На вопрос, не для Харьковской ли области предназначен ожидаемый от федерального канцлера Германии Олафа Шольца ЗРК Patriot, получение которого анонсировал Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года, Синегубов ответил: «Нет возможности сказать об этом».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить противовоздушную оборону в Харьковской области.".