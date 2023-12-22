Главные новости Харькова 22 декабря: как прошла ночь
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
06:52
Ночь без тревог в Харькове и массированный налет «шахедов» по Киеву
В Харькове минувшая ночь прошла без воздушных тревог. Другие регионы массированно атаковали российские «шахеды». Первое сообщение о налете Воздушные силы ВСУ опубликовали в 20:43 21 декабря.
Беспилотники двигались с юга в центр страны. Уже в 21:37 вторая группа «шахедов» зашла с севера — из Сумской области. После количество беспилотников, которые пересекали воздушное пространство Украины по этим двум направлениям, стало возрастать. Часть беспилотников — и с юга, и с севера — двинулась на Киев, часть — в западные области страны. Уже в 23:30 ВС ВСУ сообщили, что на Киевщине работает ПВО. В полночь Киевская городская военная администрация проинформировала о падении обломков на жилые дома в столице.
По состоянию на утро КГВА сообщает, что обломки упали в трех районах города. В Соломенском возник пожар на верхних этажах жилого дома, частично разрушены стены и выбиты окна, есть двое пострадавших (один — в больнице). В Дарницком загорелся двухэтажный жилой дом (без пострадавших). В Голосеевском обошлось без пострадавших и разрушений.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 06:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".