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Главные новости Харькова 22 декабря: как прошла ночь

Происшествия 06:52   22.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 22 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

06:52

Ночь без тревог в Харькове и массированный налет «шахедов» по Киеву

В Харькове минувшая ночь прошла без воздушных тревог. Другие регионы массированно атаковали российские «шахеды». Первое сообщение о налете Воздушные силы ВСУ опубликовали в 20:43 21 декабря.

Беспилотники двигались с юга в центр страны. Уже в 21:37 вторая группа «шахедов» зашла с севера — из Сумской области. После количество беспилотников, которые пересекали воздушное пространство Украины по этим двум направлениям, стало возрастать. Часть беспилотников — и с юга, и с севера — двинулась на Киев, часть — в западные области страны. Уже в 23:30 ВС ВСУ сообщили, что на Киевщине работает ПВО. В полночь Киевская городская военная администрация проинформировала о падении обломков на жилые дома в столице.

По состоянию на утро КГВА сообщает, что обломки упали в трех районах города. В Соломенском возник пожар на верхних этажах жилого дома, частично разрушены стены и выбиты окна, есть двое пострадавших (один — в больнице). В Дарницком загорелся двухэтажный жилой дом (без пострадавших). В Голосеевском обошлось без пострадавших и разрушений.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 06:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".