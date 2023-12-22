Убили на Харьковщине и сожгли: СБУ идентифицировала российских преступников
СБУ выяснила личности трех россиян, которых подозревают в нарушении законов войны на Харьковщине.
«Служба безопасности и Национальная полиция установили личности еще трех российских оккупантов, совершавших военные преступления против гражданского населения в период захвата Харьковщины. Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил рф Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове — военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, подозреваемые весной 2022 года участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов Харьковщины и проводили там карательные операции. Они массово похищали и убивали гражданских.
«По данным следствия, в ходе одного из таких «налетов» на территории Шевченковской громады Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера. Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его», — проинформировал Абдула.
Читайте также: “Иди за мной”: на Харьковщине вынесли приговор россиянину в резонансном деле
Также российские военные занимались грабежом, угоняли автомобили, а в случае сопротивления угрожали местным жителям убийством детей. Награбленное они пытались переправить домой — в РФ.
Всем троим заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц. Поддубного также подозревают в умышленном убийстве.
«В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан», — заверил спикер СБУ.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, война, новости Харькова, оккупанты, окупанти, СБУ, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Убили на Харьковщине и сожгли: СБУ идентифицировала российских преступников»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ выяснила личности трех россиян, которых подозревают в нарушении законов войны на Харьковщине".