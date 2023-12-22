Убили на Харьковщине и сожгли: СБУ идентифицировала российских преступников

СБУ выяснила личности трех россиян, которых подозревают в нарушении законов войны на Харьковщине.

«Служба безопасности и Национальная полиция установили личности еще трех российских оккупантов, совершавших военные преступления против гражданского населения в период захвата Харьковщины. Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил рф Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове — военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, подозреваемые весной 2022 года участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов Харьковщины и проводили там карательные операции. Они массово похищали и убивали гражданских.

«По данным следствия, в ходе одного из таких «налетов» на территории Шевченковской громады Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера. Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его», — проинформировал Абдула.

Также российские военные занимались грабежом, угоняли автомобили, а в случае сопротивления угрожали местным жителям убийством детей. Награбленное они пытались переправить домой — в РФ.

Всем троим заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц. Поддубного также подозревают в умышленном убийстве.

«В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан», — заверил спикер СБУ.