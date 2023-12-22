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Вбили на Харківщині та спалили: СБУ ідентифікувала російських злочинців

Події 10:00   22.12.2023
Оксана Горун
Вбили на Харківщині та спалили: СБУ ідентифікувала російських злочинців

СБУ з’ясувала особи трьох росіян, яких підозрюють у порушенні законів війни на Харківщині.

Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період захоплення Харківщини. Мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілкового полку збройних сил рф Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова – військового з 202-го мотострілкового полку країни-агресора“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, підозрювані навесні 2022 року брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини та проводили там каральні операції. Вони масово викрадали та вбивали цивільних.

За даними слідства, у ході одного з таких “нальотів” на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його“, – поінформував Абдула.

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Також російські військові займалися пограбуванням, викрадали автомобілі, а в разі опору погрожували місцевим жителям вбивством дітей. Награбоване вони намагалися переправити додому – до РФ.

Усім трьом заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб. Піддубного також підозрюють в умисному вбивстві.

“Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано”, – запевнив спікер СБУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ з’ясувала особи трьох росіян, яких підозрюють у порушенні законів війни на Харківщині".