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Лемуров вернули в харьковский экопарк: как зверьки лакомятся бананами (видео)

Общество 22:07   22.12.2023
Елена Нагорная
Лемуров вернули в харьковский экопарк: как зверьки лакомятся бананами (видео)

Коллекцию кольцехвостых или кошачьих лемуров вернули в экопарк под Харьковом.

Дома приматы чувствуют себя прекрасно, у них хороший аппетит, и они ежедневно получают надлежащее питание, пишут в Facebook регионального ландшафтного парка.

«Экопарк продолжает возвращать крупнейшую в Украине коллекцию приматов. Сейчас, как только были созданы надлежащие условия для содержания, мы привезли из вынужденной эвакуации этих очень симпатичных животных. Они очень подвижные и хорошо идут на контакт с людьми, поэтому всегда были любимцами наших гостей», — отмечают в пресс-службе.

Видео: пресслужба экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также уже разминирована.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 22:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию кольцехвостых или кошачьих лемуров вернули в экопарк под Харьковом.".