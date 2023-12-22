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Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Суспільство 15:57   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ Фото: скриншот

За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом 19 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Активно продовжують російські окупанти проводити атакувальні дії на Куп’янському напрямку. Це напрямок Синьківки, хочуть захопити цей населений пункт для подальшого просування на місто Куп’янськ», – зазначив Фітьо.

Противник за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку застосував 36 дронів-камікадзе. Також армія РФ 665 разів обстріляла з артилерії позиції українських воїнів – це вдвічі більше ніж позавчора, заявили в ЗСУ.

На цій лінії фронту українські захисники знищили 313 окупантів.

Читайте також: Армія РФ 19 разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом 19 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".