Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)

Масштабне відео епічного бою на околицях Синьківки на Куп’янщині Харківської області показали бійці Ракетних військ і артилерії ЗСУ.

На відео чимала колона росіян фактично стає об’єктом для полювання – ЗСУ спостерігають за противником завдяки БПЛА, коли росіяни рухаються у лісі. І як тільки окупанти виїжджають на відкриту місцевість, артилеристи починають завдавати ударів по танках і БМП.

«Противник, який переважав у кілька разів, чималою колоною бронетехніки намагався штурмувати наші позиції. У підсумку ворожа техніка відступила, кинувши піхоту і підриваючись на зворотному шляху», – прокоментували відео артилеристи