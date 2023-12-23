Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)
Масштабне відео епічного бою на околицях Синьківки на Куп’янщині Харківської області показали бійці Ракетних військ і артилерії ЗСУ.
На відео чимала колона росіян фактично стає об’єктом для полювання – ЗСУ спостерігають за противником завдяки БПЛА, коли росіяни рухаються у лісі. І як тільки окупанти виїжджають на відкриту місцевість, артилеристи починають завдавати ударів по танках і БМП.
«Противник, який переважав у кілька разів, чималою колоною бронетехніки намагався штурмувати наші позиції. У підсумку ворожа техніка відступила, кинувши піхоту і підриваючись на зворотному шляху», – прокоментували відео артилеристи
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, бмп, бой, БПЛА, бронетехника, ЗСУ, колона техники, купянское направление, росіяни, синьковка, танк, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 20:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабне відео епічного бою на околицях Синьківки на Куп’янщині Харківської області показали бійці Ракетних військ і артилерії ЗСУ.".