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Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)

Події 20:42   23.12.2023
Оксана Якушко
Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)

Масштабне відео епічного бою на околицях Синьківки на Куп’янщині Харківської області показали бійці Ракетних військ і артилерії ЗСУ.

На відео чимала колона росіян фактично стає об’єктом для полювання – ЗСУ спостерігають за противником завдяки БПЛА, коли росіяни рухаються у лісі. І як тільки окупанти виїжджають на відкриту місцевість, артилеристи починають завдавати ударів по танках і БМП.

«Противник, який переважав у кілька разів, чималою колоною бронетехніки намагався штурмувати наші позиції. У підсумку ворожа техніка відступила, кинувши піхоту і підриваючись на зворотному шляху», – прокоментували відео артилеристи

Читайте також: Танки, сотні окупантів: Синєгубов розповів про десятигодинний бій за Синьківку

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 20:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабне відео епічного бою на околицях Синьківки на Куп’янщині Харківської області показали бійці Ракетних військ і артилерії ЗСУ.".