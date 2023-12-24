У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW

Российские войска добились незначительных успехов севернее села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря.

“Российские и украинские войска продолжили позиционные бои на Купянском направлении в районе Синьковки, озера Лиман (к северо-западу от Синьковки) и Ивановки, а также западнее Кременной. На Купянском и Кременском направлениях действуют подразделения 6-й и 20-й общевойсковых армий РФ (обе — Западного военного округа)”, — пишут аналитики.