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У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW

Общество 08:24   24.12.2023
Елена Нагорная
У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW

Российские войска добились незначительных успехов севернее села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря.

“Российские и украинские войска продолжили позиционные бои на Купянском направлении в районе Синьковки, озера Лиман (к северо-западу от Синьковки) и Ивановки, а также западнее Кременной. На Купянском и Кременском направлениях действуют подразделения 6-й и 20-й общевойсковых армий РФ (обе — Западного военного округа)”, — пишут аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска добились незначительных успехов севернее села Синьковка Купянского района Харьковской области.".