У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW
Российские войска добились незначительных успехов севернее села Синьковка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря.
“Российские и украинские войска продолжили позиционные бои на Купянском направлении в районе Синьковки, озера Лиман (к северо-западу от Синьковки) и Ивановки, а также западнее Кременной. На Купянском и Кременском направлениях действуют подразделения 6-й и 20-й общевойсковых армий РФ (обе — Западного военного округа)”, — пишут аналитики.
Читайте также: Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, институт изучения войны, Купянский район, синьковка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска добились незначительных успехов севернее села Синьковка Купянского района Харьковской области.".