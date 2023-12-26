Синегубов прокомментировал данные ISW о незначительных успехах РФ у Синьковки

У оккупантов нет успехов вблизи села Синьковка Купянского района, заявил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя публикацию американского Института изучения войны (ISW) за 23 декабря о «незначительных успехах» войск РФ к северу от населенного пункта.

«Купянское направление остается достаточно тяжелым. Наши Вооруженные силы только за последнее время отбили более 20 вражеских штурмовых атак с тяжелой бронированной техникой, с большим количеством пехоты. Силы и средства врага сконцентрированы на том, чтобы захватить Синьковку. Успехов у них там нет. Населенный пункт полностью контролируется нашими Вооруженными силами. Иногда в окрестностях этого населенного пункта ведутся активные боевые действия. Враг уничтожается активно. Если какая-то военная техника заехала на территорию этого населенного пункта и после того была уничтожена, это не означает, что враг его захватил», — отметил начальник ХОВА.

По словам Синегубова, «серая зона», где ведутся активные боевые действия, остается неизменной в течение последних шести месяцев, и по-прежнему временно оккупированы 1,6% территории области.

Также он добавил, что вражеских ДРГ, которых обнаруживают на севере и северо-востоке области, в сравнении с началом декабря больше не стало: за неделю фиксируют по два случая.