Активность российских ДРГ на границе с Харьковщиной снизилась — ГПСУ (видео)

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона сравнил ситуацию на границе с РФ в 2025 году с предыдущими периодами.

«Если говорить непосредственно о линии границы со страной-террористкой в ​​пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то в течение этого года активность вражеских диверсионно-разведывательных групп существенно меньше, чем это было в предыдущие годы, — сказал Демченко. — Конечно, их попытки захода на нашу территорию остаются, но в гораздо меньшем количестве, чем это было раньше. При том, что, например, если взять конец прошлого года и начало этого, то враг использовал свои ДРГ для разведки (чтобы устанавливать, как построена наша оборона, чтобы бить туда из более мощного вооружения). Или даже минирования местности — с надеждой, что на этих средствах подорвутся украинские защитники. Или собственными силами попытаться атаковать позиции украинских воинов. Однако за последний период эта активность, если сравнить с предыдущими годами, значительно меньше».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом Демченко отметил, что враг по-прежнему особо активен в районе Волчанска — на этом участке удерживают позиции, в том числе, украинские пограничники. Также подразделения ГПСУ присутствуют на Купянском направлении.

Напомним, в начале августа тревогу в Харькове вызвали сообщения о боях в районе автомобильного пункта пропуска «Гоптовка». Российская пропаганда заявляла о якобы захвате оккупантами бывшего ПП. Защитники Украины подтвердили: атака действительно была, но результат существенно отличается от заявлений оккупантов, ведь все участники штурма уничтожены. Сообщение о боях на границе психологически попало в цель. В значительной степени из-за того, что совпало с отменой транспорта на север. 28 июля «Укрзалізниця» сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности ограничивает движение электричек между Харьковом и Новой Казачьей. Следом отменили автобусы в том же направлении. Общественным транспортом до сих пор добраться можно только до станции Слатино. Это связано с повышенной опасностью атаки российских FPV-дронов.